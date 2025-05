A- A+

Violência Homem é esfaqueado durante tentativa de assalto na Ponte de Ferro, no Centro do Recife De acordo com informações de uma pessoa que estava no local do crime, a vítima estava saindo do trabalho quando sofreu a tentativa de latrocínio

Um homem foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto no Centro do Recife, na noite de segunda-feira (19). O crime aconteceu próximo à Ponte de Ferro, por volta das 18h.

De acordo com informações de uma pessoa que estava no local do crime, a vítima estava saindo do trabalho quando sofreu a tentativa de latrocínio.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que uma guarnição da unidade prestou socorro e assistência inicial à vítima.

O rapaz foi enviado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central do Recife.

De acordo com a unidade de saúde, ele foi avaliado por especialistas, passou por exames e recebeu alta na madrugada desta terça-feira (20).

O que diz a Polícia Militar

Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que disponibiliza guarnições, motopatrulhamento e outras equipes de segurança no Centro do Recife.

Apesar disso, a corporação informou que o policiamento da área será reforçado. Veja o comunicado na íntegra

Em relação ao policiamento no Centro, o 16º BPM disponibiliza, diariamente, guarnições ordinárias, trios de motopatrulhamento, trios de policiamento com bicicletas, guarnições da Operação CERNE, além das equipes da Operação Transporte Seguro e do GATI, que atuam em toda a área de responsabilidade do batalhão.

Diante dos fatos relatados pela reportagem, o Batalhão lamenta profundamente o ocorrido, solidariza-se com a vítima da tentativa de latrocínio e informa que uma guarnição da unidade prestou o devido socorro e assistência inicial. O policiamento na área será reforçado, com o objetivo de coibir ações criminosas.

Veja também