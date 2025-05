Homem esfaqueia 12 pessoas em estação de metrô em Hamburgo, na Alemanha

A- A+

Doze pessoas foram esfaqueadas na estação ferroviária central de Hamburgo, no norte da Alemanha, nesta sexta-feira. Dos feridos, 6 estão em estado grave, de acordo com as autoridades locais. Segundo o jornal alemão Bild, algumas das vítimas foram atendidas ainda dentro dos trens. O criminoso foi preso e outros detalhes ainda não foram divulgados.

A polícia de Hamburgo informou no X, antigo Twitter, que o indivíduo usou uma faca para atacar passageiros entre os trilhos 13 e 14 da estação. O local, que é a segunda maior estação ferroviária da Alemanha e um importante polo de trens locais, regionais e de longa distância, teve parte de sua área isolada pelos agentes.

De acordo com o corpo de bombeiros de Hamburgo, 6 pessoas sofreram ferimentos e correm risco de vida, enquanto 3 ficaram gravemente feridas e outras 3 tiveram ferimentos leves, informou a DPA, agência de notícias alemã.

