Tentativa de feminicídio: homem esfaqueia companheira grávida em Caruaru
Suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, não foi localizado até o momento
Um homem esfaqueou a companheira, uma mulher de 27 anos que está grávida, em uma residência no bairro Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa segunda-feira (17).
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 4º BPM foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica.
"Chegando ao local, o acusado já tinha fugido e a vítima estava trancada em casa, caída no chão, com múltiplas lesões pelo corpo", afirmou a PM.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.
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"A equipe médica informou que o estado da vítima é estável. O efetivo se deslocou até a Delegacia da Mulher para adoção das medidas cabíveis", destacou a corporação.
O suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, não foi localizado até o momento.
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o caso como tentativa de feminicídio por meio da 4ª Delegacia Especializada da Mulher.
"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação do caso", ressaltou a PCPE.