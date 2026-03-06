Sex, 06 de Março

Cabo de Santo Agostinho

Homem esfaqueia ex-companheira e mãe dela após invadir casa das vítimas em Gaibu; suspeito foge

Suspeito desferiu golpes de faca contra a mulher e também contra a mãe dela que teria tentado defender a filha

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o casoDepartamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem esfaqueou a ex-companheira e a mãe dela na cidade de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o suspeito, que não teve o nome divulgado, teria invadido a residência da ex e iniciado uma discussão.

Ele desferiu golpes de faca contra a mulher e também contra a mãe dela que teria tentado defender a filha.

"As vítimas foram socorridas para a unidade hospitalar mais próxima. A PM intensificou as rondas na região, com o objetivo de localizar e capturar o suspeito", destacou a corporação, que ainda não prendeu o homem.

Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga a ocorrência de tentativa de duplo feminicídio através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, do DHPP.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.  

