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Zona Sul

Homem esfaqueia mulher, tenta fugir, mas é morto a tiros em Boa Viagem; atirador é preso

Caso aconteceu na noite dessa terça-feira (21), na Rua Nelson Hungria

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Homem teria tentado fugir, mas foi perseguido por outro homem, de 29 anos, que atirou contra eleHomem teria tentado fugir, mas foi perseguido por outro homem, de 29 anos, que atirou contra ele - Foto: Instagram/@boaviagememfoco/Reprodução

Um homem de 56 anos foi morto a tiros após esfaquear uma mulher de 29 anos e tentar fugir. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (21), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que agentes do 19º BPM foram acionados para uma ocorrência envolvendo agressão por arma branca e posterior homicídio na Rua Nelson Hungria, em Boa Viagem.

"Segundo levantamento, uma discussão na comunidade Ilha do Destino resultou em uma mulher esfaqueada pelo companheiro de outra envolvida no desentendimento. A vítima foi socorrida à UPA da Imbiribeira e transferida ao Hospital Getúlio Vargas", destacou a PM.

Após a agressão, o homem teria tentado fugir, mas foi perseguido por outro homem, de 29 anos, que atirou contra ele. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ação que resultou em morte em via pública.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que chegou a ser acionado às 20h27 para uma ocorrência de agressão por arma de fogo em Boa Viagem, mas o óbito ocorreu antes do atendimento.

O suspeito do crime, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), autuado por homicídio consumado, e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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