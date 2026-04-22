Homem esfaqueia mulher, tenta fugir, mas é morto a tiros em Boa Viagem; atirador é preso

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Um homem de 56 anos foi morto a tiros após esfaquear uma mulher de 29 anos e tentar fugir. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (21), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



A Polícia Militar de Pernambuco informou que agentes do 19º BPM foram acionados para uma ocorrência envolvendo agressão por arma branca e posterior homicídio na Rua Nelson Hungria, em Boa Viagem.



"Segundo levantamento, uma discussão na comunidade Ilha do Destino resultou em uma mulher esfaqueada pelo companheiro de outra envolvida no desentendimento. A vítima foi socorrida à UPA da Imbiribeira e transferida ao Hospital Getúlio Vargas", destacou a PM.



Após a agressão, o homem teria tentado fugir, mas foi perseguido por outro homem, de 29 anos, que atirou contra ele. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a ação que resultou em morte em via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que chegou a ser acionado às 20h27 para uma ocorrência de agressão por arma de fogo em Boa Viagem, mas o óbito ocorreu antes do atendimento.



O suspeito do crime, de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), autuado por homicídio consumado, e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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