Homem esfaqueia 17 pessoas em estação de metrô em Hamburgo, na Alemanha

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (23) em um ataque com faca na principal estação de trens de Hamburgo, no norte da Alemanha, informaram os bombeiros e a polícia local, que prendeu uma suspeita.

Quatro dos feridos estão em estado crítico, segundo o último balanço das autoridades.

A suposta agressora, uma mulher de 39 anos, foi detida "sem oferecer resistência", detalhou a polícia, que descartou uma motivação política.

"Até agora, não temos indícios de que a mulher tenha agido por motivos políticos", declarou Florian Abbenseth, porta-voz do corpo armado, à rede ARD.

A polícia investiga a possibilidade de que a suspeita detida tenha sofrido "uma emergência psiquiátrica", continuou.

A mulher, de nacionalidade alemã, "agiu sozinha" nesta estação da segunda cidade mais populosa da Alemanha, disse a polícia de Hamburgo no X.

Segundo o jornal alemão Bild, algumas vítimas foram atendidas nos trens.

O chefe do governo alemão, o conservador Friedrich Merz, se disse "comovido" pelo ato de violência.

Nos últimos meses, a Alemanha tem sido sacudida por uma série de ataques violentos com motivação jihadista e de extrema direita, que colocaram as questões de segurança em primeiro plano.

No fim de semana passado, quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em Bielefeld, no oeste do país. O suposto agressor é um sírio de 35 anos, preso pelas autoridades, que suspeitam de um atentado islamista.

