Homem espancado após ser vítima de fake news morre em São Paulo

O Hospital Santo Amaro, em Guarujá, no litoral de São Paulo, confirmou, neste domingo (7), a morte de Osil Vicente Guedes, 49 anos, brutalmente espancado após ser acusado injustamente de roubar uma motocicleta, foi confirmada. O motorista de um carro flagrou as agressões e registrou com a câmera do celular.

Nas imagens feitas por um motorista de um carro que passava pelo local, é possível ver um homem de camiseta vermelha sentado no meio da rua e rodeado por três moradores. Um deles, de camiseta branca e boné, bate com um capacete na cabeça do homem.

Osil foi atendido depois das agressões por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital Santo Amaro, às 17h35 de quarta-feira (3). O paciente chegou inconsciente e intubado, de acordo com o hospital.

Ele foi internado na UTI e passou por avaliação neurológica, segundo o g1, que constatou a gravidade do quadro, consequência de traumatismo craniano. Na noite de sábado (6), foi constatada a morte encefálica.

No começo da tarde deste domingo, o hospital confirmou a morte de Osil, e o corpo passou por testes para possível doação de órgãos, mas não foi habilitado para tal. A família recebeu suporte de assistência psicossocial do hospital.

