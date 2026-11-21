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Agreste de Pernambuco Homem espancado em Garanhuns é transferido de helicóptero para o Recife Vítima estava internada no Hospital Dom Moura com lesões na cabeça, na pelve e no pulmão e precisou de atendimento especializado na capital pernambucana

Um homem que ficou gravemente ferido após ser espancado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi transferido de helicóptero para o Recife nesta sexta-feira (20).

A operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano Recife.

Segundo a PRF, o paciente estava internado no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, com lesões na cabeça, na pelve e no pulmão.

Devido à gravidade do quadro, ele precisou ser transferido para a capital pernambucana para receber atendimento especializado.

A equipe aeromédica foi acionada pela Central de Regulação do SAMU. Após ser estabilizado, o homem embarcou na aeronave e foi transportado até o Campo do Derby, na área central do Recife. De lá, seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração (HR).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para mais informações sobre o caso de espancamento e com o Hospital da Restauração para saber o estado de saúde do paciente. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

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