Homem faz cirurgia de alongamento de pernas de R$ 850 mil e pode crescer até 10 cm; veja vídeo

A- A+

Leia também

• Você pode (e deve) comer a casca do kiwi, que é rica em nutrientes

• Câncer: conheça seis alimentos que ajudam a reduzir o risco da doença, segundo médicos

• Fentanil: os efeitos e os riscos da droga 50 vezes mais potente que a heroína

Um influenciador colombiano de 29 anos gastou mais de R$ 857 mil para realizar uma cirurgia de alongamento de pernas, que pode aumentar a sua altura em até dez centímetros. O procedimento envolve quebrar os membros e estirar os ossos, por meio do implante de hastes metálicas.

Veja vídeo do procedimento





Yeferson Cossio acumula mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilhou um vídeo sobre a operação, que classificou como a "mais dolorosa do mundo". Com 1,77, Cossio sempre teve problemas com as pernas, que não detalhou aos seguidores. Há três meses, quando descobriu que a possibilidade de ficar mais alto existia, ele não hesitou.

— Pensei que isso não existia e que eu não poderia ficar mais alto. Então, investiguei, vi pessoas que realmente fizeram o procedimento, e ele realmente existia. Obviamente, é caro e bem doloroso. Não sou baixo nem tão alto, mas veremos como vai ficar — revela Yeferson.

O influenciador diz que pagou entre 200 milhões e 700 milhões de pesos colombianos pelo tratamento, o que equivale a cerca de R$ 246 mil a R$ 858 mil.

Como funciona o procedimento

O procedimento é realizado a partir da quebra de, pelo menos, menos dois ossos da perna ao meio. Em seguida, pregos são instalados em cada extremidade de cada fêmur e tíbia, que lentamente se separam com ímãs. A cirurgia pode aumentar o paciente entre cinco e dez centímetros e, em duas semanas, os resultados começam a aparecer.

— O que é interessante é que é tudo natural, já que é o seu próprio osso que se alonga. Depois de recuperado, o paciente pode fazer as suas atividades normalmente — explica o cirurgião que realizou o procedimento no influenciador.

Pelos três a quatro meses seguintes à cirurgia, as pernas são alongadas em até um milímetro por dia. O estímulo ao osso é realizado através de um controle remoto externo, que aciona os ímãs e ajuda no crescimento do novo osso sobre as hastes. Os pacientes também precisam passar por um longo período de fisioterapia e voltam a andar com auxílio de andador ou muletas. Os médicos recomendam a ingestão de suplementos de cálcio, para ajudar na cicatrização. Ao fim da recuperação, as hastes são removidas em outro procedimento.

Procedimentos estéticos entre homens cresce

O Hospital for Special Surgery, na cidade de Nova York, estima que os procedimentos de alongamento de membros têm uma taxa de sucesso de 95%. O hospital cita complicações menores, como cicatrizes e articulações rígidas, como riscos comuns e afirma que complicações graves são raras.

O cirurgião de Yeferson Cossio destaca que a operação de alongamento é geralmente usada para corrigir malformações ou quando um paciente perde parte de um membro em um acidente. Mas, cada vez mais, o número de homens que fazem procedimentos estéticos aumenta.

De acordo com a Pesquisa Global Anual de 2020 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), cerca de 15% dos procedimentos não cirúrgicos em todo mundo foram realizados em homens. O estudo revelou as cinco principais técnicas não invasivas, como o uso de toxina botulínica (43,2%) e ácido hialurônico (28,1%), depilação (12,8%), redução de gordura não cirúrgica (3,9%) e fotorejuvenescimento (3,6%).

Segundo a ISAPS, os procedimentos cirúrgicos masculinos mais comuns são cirurgia das pálpebras, lipoaspiração, ginecomastia, rinoplastia e otoplastia. O Brasil lidera com o maior número dos procedimentos não cirúrgicos realizados em todo o mundo, cerca de 22,1% do total.

Repercussão nas redes

Na internet, Cossio exibiu os resultados da irmã, que questiona quando ele ficou tão alto.

— Você é um gigante — comenta.

Em vídeo, o influenciador diz que não quer chegar a 1,87, mas que gostaria de ficar com até 1,84. Os internautas criticaram a decisão de gastar tanto dinheiro no procedimento.

"Ele aumentou sua altura e dobrou sua estupidez, que ridículo", comentou um. "Ele está usando saltos altos", disse outro.

Veja também

RECIFE Em meio ao calor, Parque Estadual de Dois Irmãos ganham bebedouros com acesso gratuito