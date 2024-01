A- A+

Jaboatão Homem faz esposa grávida e filhos reféns, é rendido por PMs e termina preso em Jaboatão Policiais entraram na casa para libertar as vítimas

Um homem de 29 anos foi preso após fazer a esposa grávida, de 24 anos, e os dois filhos reféns, no domingo (14), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram na casa após uma sequência de tentativas mal-sucedidas de negociação para libertar as vítimas. O Bope foi chamado por policiais do 25º Batalhão, que chegaram inicialmente ao local.

O homem terminou sendo rendido pelos policiais e ninguém ficou ferido na ação, segundo a PM. A polícia disse ainda que a mulher relatou que o companheiro é usuário de drogas.

"A solicitante [a mulher], que estava na companhia dos dois filhos, estava sendo impedida de sair de casa por seu companheiro", afirmou a polícia, em nota divulgada nesta segunda-feira (15). A Polícia Civil disse que o homem estava ameaçando as vítimas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil na 2ª Delegacia de Polícia da Mulher (Demul), localizada em Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes, como cárcere privado por violência doméstica familiar.

"As vítimas foram levadas para atendimento médico, e o acusado, para a delegacia onde foi autuado em flagrante delito", complementou a Polícia Civil.

"Após a aplicação dos procedimentos administrativos, o acusado foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", acrescentou a corporação.

