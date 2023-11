A- A+

Saúde Homem fica 4 anos sem conseguir fechas os olhos após cirurgia estética retirar muita pele do rosto Pete Broadhurst queria diminuir o tamanho de suas bochechas, porém, profissional retirou tecido em excesso sob seus olhos acarretando problemas mais graves

Um aposentado de 80 anos recorreu a uma cirurgia estética para diminuir o tamanho de suas bochechas, porém, o que era para ser algo para melhorar sua autoestima acarretou problemas maiores que o fizeram ficar 4 anos sem conseguir fechar os olhos. Pete Broadhurst procurou ajuda profissional em 2019 por causa de inseguranças em relação à sua aparência. Mas ele afirma que o cirurgião removeu tecidos em excesso sob seus olhos.

"O que aconteceu destruiu totalmente minha vida. Em vez de começar minha vida, eu estava obcecado em tentar fazer isso direito. Usei minha pensão para fazer meus olhos parecerem bons. Tive que usar bancos de alimentos para economizar dinheiro suficiente para fazer uma cirurgia", revela o pintor aposentado.

Os problemas de Pete começaram em 1959, quando um problema dentário o levou a ter bochechas dilatadas. Isso acabou deixando a autoestima de Broadhurst para baixo, visto que ele terminou dois relacionamentos exatamente por isso. Ele decidiu no final de 2018 se submeter a uma cirurgia para corrigir as bochechas. O aposentado fez um lifting de pescoço, blefaroplastia sob os olhos e uma rinoplastia. Foram nove horas de cirurgia ao todo e ele teve alta no dia seguinte.

Ele voltou ao hospital duas semanas após a cirurgia para retirar os pontos e disse aos médicos que seus olhos estavam muito irritados e lacrimejantes, porém, os profissionais revelaram que estava tudo normal e que esses efeitos colaterais passariam com o tempo.

Foi apenas no ano seguinte, que após fazer alguns exames, outros médicos disseram que seus olhos estavam irritados e que eles não estavam fechando completamente quando ele piscava ou os fechava. Foi providenciado uma cirurgia corretiva em outro lugar para um enxerto de pele.

O aposentado precisou usar um colírio oito vezes ao dia e foi orientado a colocar uma toalha no microondas para envolver os olhos quando ele dormir, porém, sua visão ainda era muito ruim, tanto que ele não conseguia dirigir ou distinguir expressões faciais.

Apenas em 2023, cinco anos depois da primeira cirurgia, o aposentador conseguiu a chance de realizar uma nova cirurgia para corrigir sua visão, na Tailândia. E, finalmente, deu certo.

“Posso fechar os olhos e descansar. Agora consigo dormir tranquilamente, coisa que eu não fazia antes há muito tempo. Agora consigo ver com clareza. Olho pela janela e vejo tudo normal, claro. Está tudo normal”, afirma o aposentado.

