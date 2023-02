A- A+

saúde Homem fica cego de um olho depois de dormir com lentes de contato; entenda os riscos Americano desenvolveu uma infecção grave da córnea, camada protetora do olho, pelo parasita Acanthamoeba spp

Um americano de 21 anos perdeu a visão em um olho após dormir com a lente de contato e desenvolver uma infecção da córnea – camada protetora do olho – pelo parasita Acanthamoeba spp.

Ao chegar em casa do trabalho, Mike Krumholz tirou um cochilo de 40 minutos e acordou com uma irritação nos olhos. Ele, que utilizava lentes há sete anos, estava acostumado a quadros mais leves, como conjuntivite, depois de se esquecer de retirar o item.

"Minhas lentes de contato ficaram realmente irritadas, como se estivessem flutuando no meu olho. Eu as tirei e não havia nada de errado. Então, na manhã seguinte, acordei, fui jogar beisebol e tive que tirar minhas lentes imediatamente. Eu disse aos meus pais 'tenho que ir ao oftalmologista, algo não está certo'."contou ao tabloide britânico Daily Star.

O caso aconteceu em dezembro e, no início, o médico acreditou se tratar de uma infecção pelo vírus da herpes (HSV-1). Ele realizou o tratamento para a infecção viral, e a expectativa era que o quadro melhorasse em cerca de um mês. Mas não foi o que aconteceu.

Os especialistas que acompanhavam o caso de Mike coletaram então uma amostra do olho e realizaram um teste de cultura, para identificar qual patógeno estava causando o problema. Foi quando, no fim de janeiro, ele recebeu o diagnóstico correto para ceratite (infecção da córnea) pela Acanthamoeba spp.

Passados mais de 50 dias desde que dormiu com as lentes, o americano ainda está em processo de recuperação e por isso não consegue sair do quarto e frequentar ambientes mais claros. Ele diz que a dor foi algo que nunca havia sentido antes.

"Eu não poderia explicar uma dor como essa na minha vida. É como um choque constante, é uma dor constante. Eu sou muito orgulhoso da minha tolerância à dor, mas tenho gritado de dor" disse.

A perspectiva de ter a visão de volta, no entanto, não é positiva. Ele explica que seu caso não é elegível para um transplante pela idade, e que ainda assim o procedimento não resgataria 100% da capacidade de enxergar.

Riscos de lentes de contato

Recentemente, um estudo de pesquisadores da University College de Londres (UCL), no Reino Unido, publicado na revista científica Ophthalmology, mostrou que o uso de lentes reutilizáveis aumenta em 3,8 vezes o risco para a ceratite por Acanthamoeba em comparação com o uso de lentes descartáveis diárias.

Além disso, no mesmo trabalho, os cientistas observaram que uma série de fatores também elevam o risco para o problema, como justamente utilizar as lentes à noite, em 3,9 vezes, ou durante o banho, em 3,3 vezes.

Segundo os pesquisadores, cerca de 90% dos casos da ceratite por Acanthamoeba são associados a riscos evitáveis. Em análises adicionais, por exemplo, os cientistas estimaram que entre 30% e 62% dos casos da doença podem ser prevenidos se as pessoas apenas trocarem as lentes reutilizáveis pelas descartáveis.

“Dado que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo usam lentes de contato, é importante que as pessoas saibam como minimizar seus riscos de desenvolver ceratite”, explica o autor do estudo e professor do instituto de oftalmologia da universidade britânica, John Dart, em comunicado.

