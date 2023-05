A- A+

Pernambuco Homem foragido de prisão em Itaquitinga e atuante no tráfico de drogas em Arcoverde é preso no Ceará Contra o criminoso, foram expedidos quatro mandados de prisão

Um homem foragido desde 2020 do presídio de Itaquitinga, na Mata Norte de Pernambuco, onde cumpria pena por homicídio e roubo, foi preso no Ceará nessa quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, desde a fuga, o suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, passou a atuar no tráfico de drogas de Arcoverde, no Sertão, ocultando sua verdadeira identidade.

Contra o criminoso, foram expedidos quatro mandados de prisão pelos juízes de direito das comarcas de Arcoverde e Paulo Afonso, na Bahia.

A Polícia Civil passou a monitorar o homem e descobriu que ele estava em uma residência da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

O suspeito foi preso no local, onde também foram encontrados um revólver calibre .38; uma espingarda calibre .12; 13 munições de calibre .12; uma pistola 9 mm; além de outras munições e um relógio de grife.



Objeto foi encontrado na residência do suspeito. Foto: Divulgação/PCPE

De acordo com a PCPE, durante a prisão, o homem também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

