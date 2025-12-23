A- A+

Recife Homem consegue se livrar de algemas e foge de delegacia em Boa Viagem A situação foi flagrada em vídeo que circulou pelas redes sociais

Um homem conseguiu se libertar de algemas colocadas durante sua prisão e fugiu de uma delegacia em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A situação, flagrada por câmera de segurança do local, aconteceu no domingo (21). O vídeo circulou pelas redes sociais nos últimos dias.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem era suspeito de roubo de veículo e estava portando arma de fogo, celulares e pacotes de entrega de loja de aplicativo quando foi detido.

Nas imagens, é possível observar que as algemas estavam presas à parede, mas soltam da mão do suspeito com facilidade.

O homem, então, conseguiu fugir, e, segundo a PMPE, ainda não foi recapturado.

"As investigações estão em andamento e as operativas seguem em busca do suspeito", informou, em nota, a corporação.

Sobre as apreensões, a Polícia Civil de Pernambuco registrou, por meio da Delegacia de Boa Viagem, a ocorrência como roubo de veículo e restituiu o carro e os pacotes de entrega à vítima.

Os policiais que estavam responsáveis pelo preso se apresentaram na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, onde foram autuados em flagrante pela fuga do homem detido.

"Eles foram postos em liberdade após audiência de custódia", disse a polícia.





