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ROUBO Homem furta carne de comércio no litoral de SP, foge pelo mar e acaba resgatado após se afogar O Grupamento de Bombeiros Marítimo retirou o suspeito do mar e o encaminhou à polícia

Um homem furtou carnes de um comércio local e depois tentou fugir pelo mar em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 12, informou o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Segundo informações preliminares do GBMar, o suspeito fugiu em direção ao mar pela Praia do Veloso, onde teria se afogado e precisou ser resgatado pela equipe do GBmar, que retirou o suspeito do mar e o encaminhou à polícia.

O GBmar tem sede no Guarujá e atua em toda a área costeira do Estado de São Paulo. Em 2022, a prefeitura do Guarujá informou que a nova sede da pasta tem 680 m² de área construída.

No caso de afogamento, a pasta diz que os Guarda-Vidas espalhados em setores nas praias podem ser acionados ou pelo telefone 193.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) disse que não tem registro do caso até o momento.

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