VIOLÊNCIA Homem furta objetos e depreda pontos do Santuário da Mãe Rainha, em Olinda O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Dois totens de alumínio, uma placa de bronze e uma serpentina de ar-condicionado foram levados

O Santuário da Mãe Rainha, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, reúne centenas de católicos todos os dias, mas, na noite da última sexta-feira (14), foi palco de mais um episódio de violência na Região Metropolitana do Recife (14).



Um homem, ainda não identificado, invadiu a igreja e furtou dois totens de alumínio, uma serpentina de ar-condicionado, e uma placa de bronze, além de ter danificado pontos do local.

O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O homem, que usava um saco plástico ao redor da cabeça, circulava pelo local por volta das 22h47 da sexta. Sua primeira ação foi tentar arrombar a porta principal da igreja, mas sem sucesso.



Após isso, arrombou a porta da sacristia, na lateral do local, mas não rompeu a grade e, por fim, pulou o muro da loja de produtos religiosos e furtou a serpentina do ar-condicionado, que é uma peça se cobre que serve como tubulação para o aparelho.

Na manhã do outro dia, no entanto, foi constatado um prejuízo ainda maior, conforme relata Adriano Santos, supervisor operacional do Santuário.

"Cheguei por aqui na manhã do sábado, por volta das 7h, e percebi tudo que havia acontecido. Além dos totens levados, o homem quebrou uma fechadura da porta principal da sacristia", iniciou. "Também pude ver pedaços vidros pelo chão, que devem ter sido de um dos totens. Em um outro totem, há vestígios de sangue, então o homem deve ter se cortado durante a tentativa de furto", completou.

Além disso, a placa de bronze do Registro de Fundação do Santuário, em 1992, também foi furtada. No local, só é possível ver a marca de onde o objeto foi retirado.

"Dos objetos levados, acredito que ele só poderá vender os itens metálicos, basicamente. O Santuário é um local aberto para todos, e recebemos, de fato, todas as pessoas que quiserem vir para cá, então crimes como este realmente não são coisas pelas quais esperamos", pontuou Adriano Santos.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Pernambuco. Uma equipe do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) compareceu ao local para fazer uma vistoria no sábado (15) pela manhã. Em nota, a corporação confirmou que as investigações foram iniciadas e que estão sob supervisão da delegacia de Varadouro, em Olinda. Confira a nota na íntegra.



"A Polícia Civil de Pernambuco informa que um registro de Outros Furtos foi realizado no dia 15 de julho, por meio da Delegacia pela Internet. Um desconhecido teria invadido a área fechada de um Santuário, em Ouro Preto, Olinda, e subtraído objetos do local. As investigações foram iniciadas e seguem com a delegacia do Varadouro, sob coordenação do delegado Rodrigo Leite até esclarecimento do caso".

Mais crimes em Ouro Preto

Vizinho a uma unidade do CORE, da Polícia Civil de Pernambuco, esta não é a primeira vez que o Santuário sofreu com atividades criminosas, como revelou Adriano.

"Há cerca de 20 dias, uma escada de alumínio, que deixamos nos fundos do Santuário, foi levada, por volta das 5h. Um dos padres ainda viu o homem que praticava o furto e tentou impedir que o crime acontecesse, mas não conseguiu", revelou.

Além disso, Adriano relatou ainda que outros pontos do bairro de Ouro Preto vêm sofrendo com ações criminosas nos últimos tempos.

"Há pouco tempo, um carro que estava estacionado em frente à casa de um morador, foi arrombado e o criminoso levou uma bateria. Além disso, uma paróquia e uma igreja evangélica, localizadas há aproximadamente 800 metros do Santuário, também sofreram furtos", destacou Adriano.

De acordo com o supervisor de operações, a recorrência de ações criminosas preocupa para o pleno funcionamento do Santuário, além de prejudicar a vida dos moradores da região.

"Ações como essa vêm se repetindo no bairro e preocupam bastante, porque atrapalha o funcionamento do Santuário. Os moradores também estão sofrendo com isso já há dois meses", confessou.

A Folha de Pernambuco solicitou um posicionamento da Prefeitura de Olinda sobre os relatos de crimes que vêm acontecendo no bairro de Ouro Preto. Em nota, o órgão atribuiu a responsabilidade da segurança na área à Polícia Militar de Pernambuco e afirmou que realiza reforços no local durante eventos. Confira a nota na íntegra.



"A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, esclarece que o devido patrulhamento preventivo e ações do escopo da segurança pública, no entorno do referido espaço religioso, são da competência estadual, por meio da Policia Militar de Pernambuco. A gestão da cidade informa, ainda, que realiza reforço em eventos, com efetivo da Guarda Civil Municipal, quando este é requisitado pela direção do respectivo santuário".

