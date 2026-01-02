A- A+

CRIME Homem furta refletores de igreja em Jaboatão: "Que Deus nos livre de todo mal", diz paróquia Paróquia de Santo Amaro tomou conhecimento do delito por meio de imagens do sistema de câmeras de segurança

Um homem furtou refletores externos da Paróquia de Santo Amaro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada da quarta-feira (31/12). O infrator não foi localizado.

O crime foi noticiado pela própria igreja, por meio de nota divulgada no mesmo dia nas redes sociais. A paróquia tomou conhecimento do delito por meio de imagens do sistema de câmeras de segurança.

No vídeo, é possível ver um homem de camisa vermelha e boné passando por embaixo da grade da igreja. Depois disso, com uma ferramenta não identificada, ele começa a remover os refletores que estão fincados no chão e pertencem à paróquia.

"Diante deste fato, informamos que a paróquia já está adotando todas as medidas cabíveis junto às autoridades competentes para frear este dano ao nosso patrimônio, que pertence a toda a comunidade", afirmou a Paróquia de Santo Amaro, no comunicado nas redes sociais.

Ainda na nota, a paróquia pediu ajuda da população na identificação do criminoso.

"Solicitamos a todos que nos puderem ajudar que, caso reconheçam a pessoa que aparece nas imagens ou tenham qualquer informação relevante, entrem em contato diretamente com a secretaria paroquial ou façam uma denúncia anônima através do Disque Denúncia. Sua colaboração é essencial para auxiliar na solução deste caso."

A igreja pediu, ainda, que o infrator devolva "voluntariamente" os itens furtados para "evitar a aplicação das sanções legais".

"Contamos com a compreensão e as orações de todos para que a paz e o respeito à casa de Deus prevaleçam. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal", completou a paróquia.

A reportagem tenta obter mais detalhes sobre o caso com a Polícia Civil de Pernambuco.



Denúncias

Quem tiver qualquer informação para ajudar a identificar o infrator, pode utilizar o Disque Denúncia 181.

A Paróquia de Santo Amaro também disponibilizou o número de telefone (81) 9.9112-9777 para quem desejar entrar em contato.

