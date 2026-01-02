Sex, 02 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIME

Homem furta refletores de igreja em Jaboatão: "Que Deus nos livre de todo mal", diz paróquia

Paróquia de Santo Amaro tomou conhecimento do delito por meio de imagens do sistema de câmeras de segurança

Reportar Erro
Furto à igreja em Jaboatão dos Guararapes é capturado por câmeras de segurançaFurto à igreja em Jaboatão dos Guararapes é capturado por câmeras de segurança - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem furtou refletores externos da Paróquia de Santo Amaro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada da quarta-feira (31/12). O infrator não foi localizado.

O crime foi noticiado pela própria igreja, por meio de nota divulgada no mesmo dia nas redes sociais. A paróquia tomou conhecimento do delito por meio de imagens do sistema de câmeras de segurança.

View this post on Instagram

A post shared by Folha de Pernambuco (@folhape)

No vídeo, é possível ver um homem de camisa vermelha e boné passando por embaixo da grade da igreja. Depois disso, com uma ferramenta não identificada, ele começa a remover os refletores que estão fincados no chão e pertencem à paróquia.

"Diante deste fato, informamos que a paróquia já está adotando todas as medidas cabíveis junto às autoridades competentes para frear este dano ao nosso patrimônio, que pertence a toda a comunidade", afirmou a Paróquia de Santo Amaro, no comunicado nas redes sociais.

Leia também

• Governo de Pernambuco divulga calendário de pagamento do IPVA 2026; confira datas

• Tubarão é fisgado por pescadores em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco

• De Pernambuco para o mundo: a tecnologia pernambucana por trás dos carros da Stellantis

Ainda na nota, a paróquia pediu ajuda da população na identificação do criminoso.

"Solicitamos a todos que nos puderem ajudar que, caso reconheçam a pessoa que aparece nas imagens ou tenham qualquer informação relevante, entrem em contato diretamente com a secretaria paroquial ou façam uma denúncia anônima através do Disque Denúncia. Sua colaboração é essencial para auxiliar na solução deste caso."

A igreja pediu, ainda, que o infrator devolva "voluntariamente" os itens furtados para "evitar a aplicação das sanções legais".

"Contamos com a compreensão e as orações de todos para que a paz e o respeito à casa de Deus prevaleçam. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal", completou a paróquia.

A reportagem tenta obter mais detalhes sobre o caso com a Polícia Civil de Pernambuco.

Denúncias
Quem tiver qualquer informação para ajudar a identificar o infrator, pode utilizar o Disque Denúncia 181.

A Paróquia de Santo Amaro também disponibilizou o número de telefone (81) 9.9112-9777 para quem desejar entrar em contato.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter