Homem ignora sintomas e descobre estágio avançado de câncer terminal; veja a história

A- A+

Um homem de 31 anos foi diagnosticado com câncer terminal na Inglaterra e diz que poderia ter sido salvo, se não tivesse ignorado os sintomas. Liam Griffiths começou a sentir um estufamento abdominal, constipação crônica, cólicas e vômitos, em março deste ano, mas evitou ao máximo ir ao médico.

Liam trabalhou em plataformas de petróleo por um tempo, mas, atualmente, trabalhava de forma autônoma. Por treinar todos os dias, ele se autodenominava o "homem mais saudável do mundo" e decidiu deixar os sintomas de lado, já que os considerava frescura e não podia gastar muito dinheiro.

Quando os sintomas se tornaram insustentáveis, Griffiths foi ao hospital, onde recebeu o diagnóstico de Crohn e um estágio avançado de câncer de peritônio: um tumor raro, que pode se desenvolver ao longo de toda a membrana, presente no intestino, fígado, estômago e ovários.

Pelo acúmulo de líquido no abdômen, os pacientes geralmente sentem desconforto abdominal ou dor por gases, indigestão, pressão, inchaço, inchaço ou cólicas. Apesar das cirurgias para tentar reverter o quadro, os médicos disseram que já era tarde.

'Pior erro que já cometi'

Em entrevista ao DailyMail, Liam Griffiths afirma que o seu câncer foi descoberto no estágio três, junto com a doença de Crohn. Ele diz que, se tivesse ido ao hospital antes, o cenário poderia ser diferente.

— Eu fiz o que achava que um homem deveria fazer. Se eu tivesse ido me consultar anteriormente, talvez estivesse bem — confessa.

A quimioterapia oferecido pelo Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS) não funciona mais em Liam, que precisa pagar por alternativas privadas de tratamentos. Os amigos se juntaram para fazer uma vaquinha online e tentar arrecadar dinheiro para prolongar a vida de Griffiths.

He is now bravely battling terminal cancer at just the age of 31 and we urgently need support to access medicine to ease his pain and hopefully prolong his life.

"Liam está lutando bravamente contra o câncer terminal aos 31 anos, e nós precisamos urgentemente de apoio para conseguir os remédios para amenizar a sua dor. Ele mostrou força e resiliência incríveis durante essa jornada desafiadora e não merece passar por tudo isso. Toda doação conta, por menor que seja", diz a página na plataforma JustGiving.

A responsável pelas doações é a amiga de Liam, Eve Bannatyne, que já conseguiu arrecadar o equivalente a quase R$ 13 mil em dois meses.

Griffiths deseja que seu diagnóstico de câncer terminal sirva como uma lição para que outros homens não ignorem os sintomas e busquem avaliações.

Veja também

BEBIDA ALCÓOLICA Homens devem abandonar o álcool 3 meses antes de tentarem ter filhos, revela novo estudo