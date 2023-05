Homem invade Centro Musical de Olinda, esfaqueia vigilante, leva ventiladores e pertences da vítima

A- A+

Um vigilante que estava de plantão no Centro Musical de Olinda (Cemo), na Região Metropolitana do Recife, foi esfaqueado e teve os pertences roubados por um homem que entrou no local.

O crime aconteceu por volta das 5h30 da última segunda-feira (15). De acordo com a Prefeitura de Olinda, o profissional de 49 anos, que presta serviços por meio de uma empresa terceirizada, tentou impedir a entrada do suspeito e acabou ferido com golpes de faca.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o profissional pega o que parece ser uma madeira, entra em luta corporal com o assaltante e é golpeado. A Polícia Civil informou que o suspeito teria pulado o muro do Cemo para ter acesso ao local.

Na ocasião, o criminoso roubou três ventiladores do espaço, além de pertences do vigilante, fugindo em seguida. A vítima precisou ser socorrida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

Uma equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte registrou o caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por causa do ocorrido, as aulas no Centro Musical de Olinda foram suspensas na segunda e retomadas na terça-feira (16).

Por meio de nota, a prefeitura informou que já solicitou à Secretaria de Defesa Social o reforço do policiamento ostensivo na região.

Veja também

Recife Idoso de 61 anos é morto a tiros em estacionamento de padaria no bairro do Ipsep