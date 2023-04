Homem invade creche com machadinha e mata quatro crianças em Blumenau, Santa Catarina

A- A+

Uma creche em Blumenau, no estado de Santa Catarina, foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5). Quatro crianças foram mortas e outras quatro estão feridas, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, um homem, portando uma machadinha, invadiu a creche de ensino particular Cantinho Bom Pastor, localizada na rua dos Caçadores, no bairro Velha.

O suspeito, de 25 anos, de nome não divulgado, usou o objeto para atacar as crianças. Após o crime, ele se entregou no Batalhão da PM.



As idades e nomes das vítimas fatais ainda não foram divulgadas. As demais crianças que estavam no local foram retiradas pela polícia e entregues aos pais.



A Polícia Civil de Santa Catarina e o Instituto Médico Legal (IML) estão na creche.

