BRASIL Homem invade estúdio atirando, mata cliente e fere tatuador na Grande São Paulo Caso foi registrado como homicídio tentado e consumado

Um homem armado invadiu um estúdio de tatuagem na tarde de segunda-feira (11), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e atirou contra o tatuador e um cliente que estava sendo atendido por ele. O cliente morreu e o tatuador foi socorrido em estado grave.

O crime aconteceu por volta das 17h40, na Avenida José André de Moraes, no Jardim Monte Alegre, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito com o rosto coberto por uma balaclava (espécie de gorro) entrou no local sem dizer nada e efetuou pelo menos quatro disparos. O tatuador foi atingido por dois tiros, um na barriga e outro na perna.

O cliente, de 26 anos, que era primo do tatuador, levou dois tiros e acabou morrendo ainda no local. O tatuador foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital da região em estado grave.

Testemunhas disseram que o atirador fugiu a pé. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), um homem de 27 anos apontado como o autor dos disparos, foi localizado e conduzido à delegacia. Ele negou envolvimento, mas teve seus celulares apreendidos e foi liberado.

Conforme a SSP, o caso foi registrado como homicídio tentado e consumado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. A Polícia Civil solicitou as imagens das câmeras de segurança da região.

À Polícia Militar, parentes do tatuador disseram que ele havia recebido ameaças de morte do ex-namorado de uma mulher com quem ele saiu.

