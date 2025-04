Homem invade igreja em SP, destrói imagens de santos e foge

A- A+

Um homem invadiu a Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, nesse domingo (6) e jogou no chão duas imagens de santos. Ele destruiu as imagens de Santa Edwiges e do Senhor Bom Jesus das Oliveiras. Ninguém ficou ferido.

Por meio das redes sociais, o padre Genaldo Laurindo lamentou o ocorrido. "Pela manhã, entre uma missa e outra, alguém desarvorado entrou na igreja, e, com fúria, procurando pelo padre, partiu para a agressão, quebrando as duas imagens que a gente tinha na igreja. Infelizmente, (as imagens) ficaram sem nenhum tipo de reaproveitamento", disse o pároco.



"Nossa paróquia se entristece profundamente pelo ato violento praticado no interior do templo. Expressamos nossa fé e esperança por mais paz, contando com o apoio de nossa comunidade paroquial", disse ainda a igreja.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo afirma que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de dano na igreja católica localizada na Rua Antônio D'Amin.

"Quando os policiais chegaram, o autor do crime já havia fugido", disse a SSP.

Até o momento da publicação desta matéria, a Polícia Civil não havia localizado registro da ocorrência e permanece à disposição para formalização. "Os representantes da igreja foram orientados a fazer o registro do boletim", disse a pasta.

A autoridade policial, já ciente dos fatos, afirma que analisa as imagens de câmeras de segurança com o objetivo de identificar e prender o responsável pelo vandalismo.



Veja também