Homem invade lotérica, arromba cofre e rouba mais de R$ 200 mil em Salgueiro

Um homem invadiu uma casa lotérica e furtou cerca de R$ 200 mil, na madrugada dessa terça-feira (9), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

O estabelecimento alvo foi identificado como Bolão Loterias, localizada na rua Osmundo Bezerra, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, invadiu o local por um prédio vizinho, quebrado uma parede.

O homem depredou a casa lotérica, quebrou câmeras de segurança e outros objetos. Além disso, arrombou um cofre e fugiu do local com um malote de R$ 140.500 e outros valores que somam aproximadamente R$ 61 mil.

A Polícia Militar disse que não foi acionada para a ocorrência, mas tomou conhecimento do arrombamento e iniciou diligências, por meio do 8º BPM. Já a PCPE abriu um inquérito para apurar o caso.