Homem invade palco de comício e arranca microfone de Greta Thunberg por fala pró-palestinos; veja

Um homem invadiu o palco de um comício sobre o clima durante o discurso de Greta Thunberg, em Amsterdam, na Holanda, neste domingo (12). O manifestante arrancou o microfone das mãos da ativista e reclamou do tom político do evento, numa referência às manifestações pró-causa palestina da sueca.



"Vim aqui para uma manifestação climática, não para uma visão política", disse o homem, que foi escoltado para fora do palco.

Antes da invasão ao palco, de acordo com o "Times of Israel", Greta convidou uma mulher palestina e outra afegã para subirem ao palco.

"Como movimento pela justiça climática, temos de ouvir as vozes daqueles que estão sendo oprimidos e daqueles que lutam pela liberdade e pela justiça. Caso contrário, não poderá haver justiça climática sem solidariedade internacional", afirmou a ativista.

Após a interrupção do manifestação, Greta puxou o coro, em inglês, da expressão "Não há justiça climática em terras ocupadas".

"No climate justice on occupied land"



Respect for Greta Thunberg's vocal commitment to the cause of Palestine.



