A- A+

PERNAMBUCO Homem investigado por roubos a farmácias é preso no Recife Suspeito já foi identificado em, pelo menos, seis assaltos à mesma rede, segundo a polícia

Um homem de 24 anos, identificado como Willian Henrique, foi preso pela polícia nessa quinta-feira (17). O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia do Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife. Ele é suspeito de ter sido autor de, pelo menos, seis assaltos contra unidades de uma rede de farmácia na Região Metropolitana do Recife.

O capturado era investigado pelo delegado Gilmar Rodrigues, titular da Delegacia de Rio Doce, em Olinda, pela prática do crime de roubo majorado uso de arma de fogo.

"Nós vínhamos o investigando desde junho e o modus operandi dele dificulta a prisão, porque ele não age sozinho. Durante interrogarório em delegacia, ele explica que um [comparsa] fica armado e passa a arma de um para o outro, intimidando, dentro do estabelecimento, não só os funcionários, mas os clientes também. Após o roubo de produtos caríssimos, ele repassa para um terceiro, que sai em um carro e ele [Willian] sai numa moto", explicou Gilmar.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos policiais. Em seguida, foi colocado à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota, continuam as investigações para a identificação de outros envolvidos no esquema.



Veja também