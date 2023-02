Homem joga carrinho de compras em mulher dentro de supermercado de Goiás; veja vídeo

A- A+

Um homem de 36 anos aparece em imagens que viralizaram nas redes sociais jogando um carrinho de compras em uma mulher, de 45, dentro de um supermercado, na cidade de Santo Antônio de Descoberto, em Goiás, no entorno do Distrito Federal.

Pelas imagens, é possível ver quando os dois estavam na fila do caixa de pagamento, o agressor se afasta, levanta o carrinho e joga na cabeça da cliente, que cai no chão. Ela recebeu atendimento médico e afirmou ao g1 Goiás que perdeu a consciência após o ataque.

“Eu perdi a consciência e os movimentos temporariamente e fui carregada por terceiros até uma cadeira de rodas, sentido uma dor insuportável na cabeça que me impedia até mesmo de falar”, disse.

"Ele assumiu o risco de me matar, agindo dolosamente, e, na hora, o mais letal que ele achou por perto foi um carrinho de supermercado. Um carrinho pesado daquele, mais a força que foi lançado, praticamente dobra de peso!", continuou a mulher.

O caso aconteceu no dia 16 de fevereiro. Os dois prestaram depoimento à polícia, de acordo com a Polícia Militar. Vítima e agressor não se conheciam.

Em depoimento, a mulher disse que fazia compras e no momento da agressão estava falando no celular, quando foi surpreendida pelo arremesso do carrinho. “Isso que fiz foi para servir de lição”, teria dito o homem após o ataque, segundo a vítima.

Já o agressor alegou a vítima teria o chamado de "gay" e praticou bullying contra ele. A vítima negou.

A polícia disse ainda que o homem tem uma passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica, registrada em 2021.

De acordo com o g1 Goiás, o homem foi encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve. Por isso, o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Em nota enviada à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, a rede de Atacadão Dia a Dia informou que ofereceu suporte à vítima e disse repudiar qualquer forma de agressão.

