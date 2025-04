A- A+

CANADÁ Homem joga carro contra dezenas de pessoas no Canadá; 11 morreram Ataque aconteceu em um festival da comunidade filipina em Vancouver

Um homem dirigindo um carro preto avançou contra dezenas de pessoas na noite desse sábado (26) durante um festival da comunidade filipina em Vancouver, no Canadá. Segundo a polícia local, 11 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas.

O ataque aconteceu às 20h, no horário local (meia-noite no horário de Brasília), na zona de Sunset on Fraser. O homem jogou seu carro em alta velocidade contra bancas de comida. O festival filipino é conhecido como Lapu Lapu, e normalmente atrai grandes multidões.

O suspeito, de 30 anos, tem antecedentes policiais, segundo informou a polícia numa conferência de imprensa após o incidente.

O jornal Vancouver Sun afirmou que o suspeito tem problemas de saúde mental e quando estava sendo interrogado pediu “desculpa” às pessoas que assistiam à cena, tendo-lhes pedido para não filmarem seu rosto com os telefones celulares.

Neste domingo (27), o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, descartou que exista uma “ameaça ativa sobre os canadenses”. As autoridades policiais já excluíram a hipótese de terrorismo.

* com informações da Agência Lusa

