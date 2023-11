A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem joga líquido inflamável e ateia fogo na companheira, no Cabo de Santo Agostinho Mulher foi transferida para o Hospital da Restauração, na área central do Recife

Um homem é suspeito de tentativa de feminicídio após jogar líquido inflamável e atear fogo na companheira, de 31 anos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o crime aconteceu no bairro Garapu, no último sábado (11). Na ocasião, agentes do 18º BPM foram acionados para a ocorrência.



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, teria jogado “thinner” na vítima e ateado fogo.



A PM informou que, ao chegar no local, a mulher já havia sido socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Cohab, no Cabo.

De lá, ela foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

Em nota, o HR informou que a mulher "teve queimaduras no tórax e no rosto". O hospital ainda comunicou que a vítima recebe cuidados na Unidade de Tratamento de Queimados.

O quadro de saúde da mulher, segundo o hospital, é estável, mas ainda não há previsão de alta.



O suspeito ainda não foi localizado. As investigações do caso ficaram a cargo da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

