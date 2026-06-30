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SUSTO Homem machuca a retina após usar massageador elétrico nos olhos; entenda o caso Situação foi relatada por médicos na revista científica British Medical Journal: Case Reports

O que era um momento de relaxamento se tornou um problema de saúde quando um homem, na faixa dos 20 anos, passou a utilizar seu massageador elétrico nos olhos.

Após um período de três meses, o uso do aparelho danificou as retinas e causou diversos hematomas.

"As rupturas da retina e a diálise neste caso provavelmente são resultado do uso de pistola de massagem percussiva diretamente no globo ocular, já que o paciente não apresentava outros fatores de risco para patologia retiniana, como alta miopia, cirurgia ocular ou predisposição genética", escrevem O'Connell e Khan, do Princess Alexandra Eye Pavilion, no Reino Unido, em seu relatório.

Ainda, segundo o relato de caso publicado por médicos na revista científica British Medical Journal: Case Reports, o jovem contou aos médicos acreditar que aliviaria a sensação de cansaço ao fazer a massagem diretamente nos olhos.

Ao procurar ajuda médica, ele contou sofrer de fotopsia (quando flashes de luz aparecem nos olhos) e pontos pretos na visão. Em seguida, os profissionais analisaram o histórico médico do homem, que não constava traumatismo craniano recente nem tinha histórico familiar de problemas de saúde ocular.

"Quando questionado especificamente sobre qualquer anormalidade relacionada aos olhos, o paciente revelou, com relutância, que vinha utilizando uma pistola de massagem percussiva ao redor e diretamente sobre ambos os olhos", explicam os autores.

Depois de descoberta a origem das lesões, os médicos iniciaram um tratamento a laser nos olhos do paciente. E, com o procedimento, foi possível reverter a visão ao estado normal.

"Esse desfecho favorável provavelmente se deveu à rápida procura por atendimento médico logo após o surgimento dos sintomas e ao início imediato do tratamento", escreveram.

Diferente de outros dois casos também relacionados ao uso de massageadores elétricos próximos ao globo ocular que causaram danos irreversíveis.

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