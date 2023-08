Homem mata a facadas suspeito que invadiu casa, esfaqueou e tentou estuprar mulher em Olinda

A- A+

Um suspeito de 32 anos que invadiu uma casa no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quinta-feira (31), e tentou estuprar uma mulher de 23 anos foi morto a facadas por um vizinho que chegou ao local para ajudá-la. O suspeito esfaqueou a mulher no braço esquerdo. Ela foi socorrida.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como tentativa de estupro e homicídio consumado. O homem entrou na casa, localizada na rua Artur Serpa, por volta das 6h. Quando tentava estuprar a mulher, o vizinho ouviu gritos de socorro, entrou no local e esfaqueou o agressor após os dois entrarem em luta corporal.

Ferida pela facada desferida pelo agressor no braço esquerdo, a mulher vítima da tentativa de estupro foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Agamenon Magalhães (HAM), em Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

Ela também tinha escoriações nas pernas e uma suspeita de fratura no punho esquerdo. Em seguida, foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda para avaliação de traumato-ortopedia.

A Polícia Civil registrou o caso na Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. "Um inquérito policial foi instaurado e maiores informações poderão ser repassadas em momento oportuno", informou a corporação.

O vizinho da vítima que matou o suspeito prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, e foi posteriormente liberado.

