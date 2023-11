A- A+

Panamá Homem mata a tiros dois manifestantes que bloquearam a rodovia no Panamá Nas redes sociais, circularam vídeos nos quais um homem aparece com uma arma no meio da rodovia Interamericana

Um homem matou a tiros, nesta terça-feira (7), dois manifestantes que participaram do bloqueio de uma rodovia no Panamá, na terceira semana de manifestações contra um contrato polêmico de mineração, segundas informações da polícia e imagens compartilhadas pelas redes sociais.

“A Polícia Nacional apreendeu um adulto, comprovadamente condicionada a um fato em que pessoas perderam a vida, registrado no Distrito de Chame”, 80 km a oeste da capital, informaram fontes policiais na rede X (antigo Twitter).

Nas redes sociais, circularam vídeos nos quais um homem aparece com uma arma no meio da rodovia Interamericana, que liga o Panamá e o restante da América Central.

Nas imagens, vê-se uma pessoa, que seria uma das vítimas, contínua no asfalto.

Estas são as primeiras vítimas fatais dos protestos iniciados em 20 de outubro contra o contrato com a empresa canadense First Quantum Minerals (FQM), que opera a maior mina de cobre no céu aberto da América Central no Caribe Panamá.

A polícia também publicou uma foto em que o detido, um homem idoso de cabelos grisalhos, de óculos e camisa cinza, aparece sentado e com uma das mãos algemadas a um tubo, aparentemente dentro de um quartel ou veículo da polícia.

O Ministério Público informou ter iniciado "investigações por crime contra a vida e integridade pessoal em prejuízo de duas pessoas que estiveram num bloqueio viário", razão pela qual "uma pessoa é mantida apreendida".

Várias avenidas da capital foram fechadas nesta terça por pequenos grupos de manifestantes, enquanto diversos trechos da Interamericana permaneceram bloqueados há dias, afetando o transporte de alimentos, remédios e combustíveis.

Para enganar o mal-estar da população, o Congresso do Panamá aprovou, na semana passada, uma moratória da mineração de metais e acordou deixar nas mãos da Suprema Corte de Justiça a decisão sobre o contrato polêmico com a FQM, que permite a operação da minha por 40 anos.

Os ambientalistas ficaram satisfeitos com a decisão do Congresso, pois consideram que ao invés do contrato ser anulado por lei, deve ser o Supremo a declarar-lo inconstitucional, para dar ao país argumentos de defesa diante de uma futura ação bilionária da empresa.

Mas o poderoso sindicato da construção, os Suntracs, sindicatos de professores e outras organizações insistem em que o contrato deve ser anulado por lei, razão pela qualidade de acompanhamento com os protestos e os bloqueios viários.

