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Crime Homem mata ex-esposa na frente dos filhos em Água Fria Segundo informações de parentes da vítima, a mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro

Uma mulher de 35 anos foi morta pelo ex-marido, na frente dos filhos, na comunidade do Alto do Pascoal, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, nesta quinta-feira (30).

A vítima, identificada como Raiza Henrique de Moura, foi assassinada a facadas, segundo familiares. O suspeito de ter praticado o crime é Klebson Luiz da Silva Oliveira, de 31 anos. A idade e o gênero das crianças não foi informado.

Investigação

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito teria arrombado a porta da casa e cometido o crime. A área foi isolada até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e demais procedimentos. A mulher já foi encontrada sem vida.

Após o caso, a Polícia Civil informou em nota que, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Capital, realizou a prisão em flagrante delito do suspeito.

O homem foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça.

Segundo informações do portal G1, Klebson era ex-presidiário e não aceitava o fim do relacionamento. O homem conheceu a vítima, inclusive, durante o período em que esteve preso. A vítima teria pago a fiança para liberá-lo e os dois se relacionaram durante dois anos.

Denúncia

No Recife, mulheres vítimas de violência doméstica e sexista podem ser atendidas por uma assistente social que faz o levantamento de todas as demandas que ela necessita, além de atendimento online pelo telefone (81) 99488-6138

Em seguida, elas são encaminhadas para uma assistente jurídica e/ou atendimento psicológico. Se a mulher que sofreu violência doméstica estiver com crianças, estas ficarão na brinquedoteca do Centro Clarice Lispector, em Santo Amaro.

Outros locais que prestam atendimento multidisciplinar e orientações para vítimas do tipo são o Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector, nas unidades de Casa Amarela e Areias, além Salas da Mulher em cinco unidades do Compaz: Ariano Suassuna (Abdias de Carvalho), Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Hélder Câmara (Ilha Joana Bezerra), Professor Paulo Freire (Cohab) e Atriz Leda Alves (Pina).

Em Pernambuco, as denúncias podem ser feitas através do telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. Outras opções são o Disque-Denúncia da Polícia Civil, no (81) 3421-9595, e a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco, no 0800.281.8187.

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