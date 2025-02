Homem mata subsíndico de condomínio após receber reclamação sobre vazamento de água

A- A+

Um homem agrediu e matou o subsíndico de um condomínio em Campo dos Goytacazes (RJ) após receber uma reclamação sobre um vazamento de água em seu apartamento.



Moradores registraram o momento em que José Renato Costa de Queiroz persegue a vítima e dispara seis vezes contra ela. Depois que Vinicius da Silva Azevedo cai no chão, o agressor ainda dá diversas coronhadas na cabeça dele.



Segundo a polícia, Queiroz resistiu à prisão e acabou se ferindo. Ele está sob custódia da Polícia Militar no Hospital Ferreira Machado.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram os dois discutindo dentro do condomínio, em um corredor. Já do lado de fora do prédio, as imagens gravadas por moradores registram Queiroz seguindo a vítima e efetuando os disparos.

Após ser atingido, Azevedo tenta se proteger atrás de um carro, mas Queiroz continua apontando a arma para ele. Ao tentar fugir, a vítima cai no chão. Nesse momento, o agressor chuta sua cabeça e o atinge com várias coronhadas.

No fundo do vídeo, é possível ouvir moradores gritando e pedindo para ele parar. Queiroz só interrompe as agressões quando é empurrado por uma mulher, que o derruba e toma a arma. De acordo com a polícia, ele foi contido por outros moradores até a chegada dos agentes.

Segundo a polícia, Queiroz possui diversas passagens pela polícia por lesão corporal, ameaça, importunação sexual, disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma e furto tentado. A arma do crime foi apreendida no local.

