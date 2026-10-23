Sex, 23 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tragédia

Homem mata uma pessoa e deixa 4 feridos ao abrir fogo em cidade próxima a Paris

Segundo a prefeitura, equipes de emergência continuam na área, o que significa que o número de vítimas pode mudar

Reportar Erro
Homem mata uma pessoa e deixa 4 feridos ao abrir fogo em Trappes, no sudoeste de ParisHomem mata uma pessoa e deixa 4 feridos ao abrir fogo em Trappes, no sudoeste de Paris - Foto: Thomas Samson/AFP

Um homem matou uma pessoa e feriu outras quatro após abrir fogo nas cidades de Trappes e La Verrière, ao sudoeste de Paris, antes de ser detido, informaram várias fontes.

O ataque aconteceu por volta das 10h30 nas cidades próximas a Paris e o homem foi rapidamente detido a alguns quilômetros da área, na localidade vizinha de Coignères, segundo uma fonte policial.

"Na manhã de sexta-feira (23), um indivíduo atirou de dentro de seu veículo contra várias pessoas que cruzaram seu caminho", escreveu no Instagram o prefeito de Trappes, Ali Rabeh.

Leia também

• Quais os riscos do vírus Shamonda, que infectou um ser humano pela primeira vez na França

• França decreta toque de recolher em bairros de Paris pela terceira noite seguida

• Polícia usa gás lacrimogêneo para dispersar novo protesto em Paris

A fonte policial e o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, informaram que uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.

O número de vítimas pode variar, já que as equipes de emergência permanecem no local, segundo o governo do departamento de Yvelines.

Os motivos dos disparos não foram determinados.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter