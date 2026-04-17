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Recife

Homem monitorado por tornozeleira é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Caso aconteceu no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife

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Policiais penais foram ao local e realizaram a prisão do homemPoliciais penais foram ao local e realizaram a prisão do homem - Foto: Seap/Divulgação

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso ao descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira.

O caso aconteceu na quarta-feira (15), no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, e foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

O Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) identificou, por meio do sistema, a aproximação do homem da área de exclusão da vítima, descumprindo a medida protetiva.

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"Ao entrarem em contato telefônico, a mulher, que estava utilizando o botão do pânico, relatou que o agressor estava na porta da sua residência, proferindo ameaças", afirmou a Seap.

Ainda de acordo com a pasta, policiais penais foram ao local e realizaram a prisão do homem, que foi conduzido à Delegacia da Mulher.

A Seap ressaltou que a atuação dos agentes evitou um possível caso de violência contra a mulher.

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