Homem monitorado por tornozeleira é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira
Caso aconteceu no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife
Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso ao descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira.
O caso aconteceu na quarta-feira (15), no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, e foi divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).
O Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) identificou, por meio do sistema, a aproximação do homem da área de exclusão da vítima, descumprindo a medida protetiva.
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"Ao entrarem em contato telefônico, a mulher, que estava utilizando o botão do pânico, relatou que o agressor estava na porta da sua residência, proferindo ameaças", afirmou a Seap.
Ainda de acordo com a pasta, policiais penais foram ao local e realizaram a prisão do homem, que foi conduzido à Delegacia da Mulher.
A Seap ressaltou que a atuação dos agentes evitou um possível caso de violência contra a mulher.