Afogamento Fernando de Noronha: homem morre afogado na Praia do Meio Uma mulher também foi resgatada e segue estabilizada em unidade de saúde

Um homem veio a óbito após afogamento na Praia do Meio, em Fernando de Noronha, na tarde desta segunda-feira (09). A vítima estava acompanhada de uma mulher, que se encontra estabilizada no Hospital São Lucas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade foi acionada para atender à ocorrência. Assim que chegaram ao local, os guarda-vidas iniciaram buscas no mar com apoio de embarcação de resgate.

Primeiro, uma mulher foi retirada da água e entregue aos cuidados dos socorristas, que empregaram procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar.

Na sequência, as buscas permaneceram e foi encontrada a segunda vítima, um homem, que também recebeu manobras de ressuscitação Os atendidos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Lucas.

Conforme autoridades competentes do arquipélago, a mulher segue estabilizada, enquanto o homem chegou a ser transferido em estado crítico, ainda recebendo manobras de cuidados durante o transporte, mas veio a óbito na unidade de saúde.



Nota dos Bombeiros

