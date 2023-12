A- A+

SERTÃO Homem morre afogado no canal da transposição do Rio São Francisco, próximo a Salgueiro A Delegacia de Salgueiro apura a ocorrência

Um homem de 29 anos morreu após se afogar no canal de transposição do rio São Francisco, próximo a Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na madrugada de domingo (3) e foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco.

"A vítima foi encontrada sem vida, boiando na transposição do rio São Francisco, próxima ao município de Salgueiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da água", informou a polícia.

Os bombeiros afirmaram ter sido acionados à 1h15. "No local, nossa equipe constatou que se tratava de um caso de afogamento, onde a vítima fora arrastada pela correnteza", disse o Corpo de Bombeiros.

O corpo foi localizado a cerca de quatro quilômetros do local do chamado. Condições de tempo e de visibilidade impediram o acesso da equipe de resgate e, por isso, a equipe retomou os trabalhos no início da manhã. "[A equipe] conseguiu resgatar o corpo que estava flutuando na linha d’água", completou a corporação.

A Delegacia de Salgueiro apura a ocorrência. "As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a polícia, por meio de nota.

O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, também no Sertão.

