eua Homem morre após andar em montanha-russa de parque de diversões inaugurado este ano nos EUA Vítima, que tinha cerca de 30 anos, foi encontrada inconsciente após sair do brinquedo

Um homem morreu na última quarta-feira (17), após andar em uma montanha-russa no Epic Universe, o mais novo parque do Universal Orlando Resort, inaugurado em maio deste ano, na Flórida, nos Estados Unidos. A vítima, que tinha cerca de 30 anos, foi encontrada inconsciente após sair do brinquedo, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, em Orlando Ele foi levado a um hospital, onde sua morte foi confirmada.

O médico legista da região de Orlando, Joshua Stephany, informou nesta quinta-feira (18), que o homem morreu devido a lesões causadas por impacto contuso. Ele disse que considerou a morte um acidente após realizar uma autópsia. A declaração de Stephany não mencionou detalhes sobre os ferimentos, incluindo onde eles foram encontrados no corpo.

O CEO e fundador da empresa de consultoria International Theme Park Services, Dennis Speigel, considerou a conclusão da autópsia "bastante chocante" e disse que ela levantou mais perguntas do que respostas. "Foi na cabeça ou no peito? Ele estava se debatendo? Ele estava sentado corretamente?", disse Speigel. "Foi um acidente causado pela montanha-russa ou por algo que ele fez?".

Universal lamenta o caso

A Universal informou que a montanha-russa envolvida era a Stardust Racers. Ela é descrita no site da empresa como "uma montanha-russa de lançamento duplo de tirar o fôlego, que atinge velocidades incríveis de até 100 km/h". "Estamos devastados com este trágico acontecimento e expressamos nossas sinceras condolências aos entes queridos do visitante", disse um porta-voz da Universal Orlando Resorts em comunicado. "Estamos cooperando totalmente com o Condado de Orange e com a investigação em andamento. A atração permanece fechada."

Após a divulgação da autópsia, a Universal disse que não poderia comentar além de seu comunicado anterior devido à investigação em andamento.

Parque foi inaugurado neste ano

A Universal inaugurou o Epic Universe em maio deste ano. Ele tem cinco seções temáticas e um hotel com 500 quartos. É o primeiro grande parque temático tradicional a ser aberto na Flórida desde 1999, quando o Universal Islands of Adventure foi inaugurado. A adição do Epic Universe elevou o número total de parques no resort da Flórida para quatro, incluindo o Universal Studios.

Os maiores parques temáticos da Flórida, como o Walt Disney World e a Universal, estão isentos de inspeções de segurança estaduais, ao contrário de locais menores e feiras. Em vez disso, eles realizam suas próprias inspeções e têm seus próprios protocolos, mas devem relatar ao Estado qualquer lesão ou morte

No segundo trimestre deste ano, a Disney World, a Universal e o SeaWorld Orlando fizeram alguns relatos. Eles variaram de uma mulher de 78 anos que ficou inconsciente em um carrossel infantil no SeaWorld a uma mulher de 87 anos com uma condição pré-existente que perdeu a consciência após andar na atração Dinosaur no Disney’s Animal Kingdom.

Desde que o Epic Universe foi inaugurado em maio, houve três relatos. Em maio, um homem de 63 anos com uma condição pré-existente sentiu tonturas e "uma alteração do estado de consciência" e uma mulher de 47 anos com uma condição pré-existente teve "distúrbios visuais" e dormência após andar na montanha-russa Stardust Racers, em dias diferentes. Um homem de 32 anos sentiu dores no peito após andar na atração Hiccup’s Wing Gliders, de acordo com o Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão.



