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ONU

Homem morre após atear fogo a si mesmo em frente à sede da ONU em NY

Por enquanto, as autoridades não informaram um motivo

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Sede da ONU em Nova YorkSede da ONU em Nova York - Foto: Reprodução/ Internet

Um homem ateu fogo ao próprio corpo em frente à sede das Nações Unidas em Nova York nesta quinta-feira (2) e morreu devido aos ferimentos, informou a polícia.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) afirmou à AFP que às 22h32 GMT recebeu uma ligação alertando que “um homem havia ateado fogo ao próprio corpo na First Avenue com a 42nd Street”.

"Ele foi declarado morto no Hospital Bellevue. As investigações continuam", acrescentou.

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Por enquanto, as autoridades não informaram um motivo. O jornal New York Post afirmou que o homem carregava uma bandeira tibetana durante o incidente, mas a AFP não conseguiu verificar de forma independente essa informação.

A ONU não respondeu a um pedido de comentário.

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