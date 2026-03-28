Região Metropolitana do Recife
Homem morre após bater moto em cavalo na BR-101, em Jaboatão
Condutor da moto, de idade não informada, morreu ainda no local da colisão
Um motociclista morreu, na manhã deste sábado (28), após colidir a moto que pilotava contra um cavalo. O sinistro aconteceu no quilômetro 80 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, o condutor da moto, de idade não informada, morreu ainda no local da colisão.
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Imagem compartilhada pela corporação mostra a moto de cor vermelha no chão da rodovia.
A Polícia Civil irá investigar o caso.