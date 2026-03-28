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Região Metropolitana do Recife

Homem morre após bater moto em cavalo na BR-101, em Jaboatão

Condutor da moto, de idade não informada, morreu ainda no local da colisão

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Motociclista morreu após bater em cavaloMotociclista morreu após bater em cavalo - Foto: PRF/Divulgação

Um motociclista morreu, na manhã deste sábado (28), após colidir a moto que pilotava contra um cavalo. O sinistro aconteceu no quilômetro 80 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência, o condutor da moto, de idade não informada, morreu ainda no local da colisão.

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Imagem compartilhada pela corporação mostra a moto de cor vermelha no chão da rodovia.

A Polícia Civil irá investigar o caso. 

 

 

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