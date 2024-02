A- A+

ACIDENTE Homem morre após cair da galeria Tate Modern, em Londres, enquanto visitantes assistem horrorizados O incidente ocorre quase cinco anos depois que um adolescente britânico jogou um menino francês de seis anos de uma varanda do 10º andar do museu, causando ferimentos graves

Um homem morreu na sexta-feira após relatos de que ele caiu da Tate Modern de Londres, o que levou ao fechamento da galeria e a uma investigação policial.

A Polícia Metropolitana disse que a morte estava sendo tratada como “inesperada”, mas “não foi considerada suspeita”.

O incidente ocorre quase cinco anos depois que um adolescente britânico jogou um menino francês de seis anos de uma varanda do 10º andar do museu, causando ferimentos que mudaram sua vida.

Não está claro de onde exatamente caiu o homem que morreu na sexta-feira.

O Met disse em comunicado que os policiais foram chamados “para relatos de um homem caído da Tate Modern”.

“Oficiais da Ambulância Aérea de Londres e do Serviço de Ambulância de Londres compareceram. Apesar dos esforços dos médicos no local, o homem infelizmente morreu no local”, acrescentou a força.

“A morte está atualmente sendo tratada como inesperada, mas não é considerada suspeita”, disse o Met, observando que investigações estão em andamento para identificar o homem e notificar seus parentes mais próximos.

A galeria disse que fechou durante o resto do dia “em sinal de respeito”.

"Estamos muito tristes em informar que um membro do público faleceu na Tate Modern esta manhã”, disse um comunicado, acrescentando que os pensamentos da equipe estavam “com a família e os amigos da pessoa neste momento”.

A Tate Modern, inaugurada em 2000 num impressionante edifício de uma antiga central eléctrica na margem sul do Rio Tâmisa, é uma das principais atracções da Grã-Bretanha.

Cerca de 3,6 milhões de pessoas visitaram-no entre janeiro e setembro do ano passado, de acordo com as últimas estatísticas da Associação de Museus da Grã-Bretanha.

A sua plataforma de observação no 10º andar, inaugurada num edifício de extensão em 2016, revelou-se controversa.

Jonty Bravery foi preso em 2020 por tentativa de homicídio depois de atirar um jovem francês, de seis anos e de férias com a família, no telhado do quinto andar da plataforma, em agosto anterior.

O menino quebrou a coluna, as pernas e os braços, além de um ferimento na cabeça.

Bravery, que tinha 17 anos na época, disse logo depois que cometeu o ataque porque não estava recebendo os cuidados adequados para problemas de saúde mental.

Entretanto, no ano passado, os proprietários de apartamentos de luxo adjacentes à galeria venceram uma batalha legal que exigia que os visitantes pudessem ver os seus apartamentos a partir da galeria.

