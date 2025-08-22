A- A+

SAÚDE Homem morre após infecção rara por ameba no cérebro Caso foi confirmado pelo Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri (DHSS), nos Estados Unidos

Um homem morreu após contrair uma infecção rara no cérebro causada pela ameba Naegleria fowleri, na região de St. Louis no estado do Missouri, nos Estados Unidos. O contato com o microrganismo teria acontecido durante um passeio de esqui aquático no Lago de Ozarks, segundo informações do Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do Missouri (DHSS).

Caso na Carolina do Sul

No mês passado, Jaysen Carr, de 12 anos, morreu na Carolina do Sul após desenvolver uma infecção cerebral causada pela mesma ameba. De acordo com autoridades locais, o microrganismo pode ter sido contraído pelo adolescente no Lago Murray, popular destino turístico na região.



Saiba mais sobre a infecção

A Naegleria fowleri é comum em águas doces e quentes, como lagos e rios, mas infecções são raras. A doença, chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM), ocorre quando a água entra pelo nariz e o microrganismo chega ao cérebro, o que pode acontecer durante atividades recreativas, como mergulho, saltos ou esportes aquáticos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).





O CDC recomenda medidas de prevenção como usar clipes nasais ou tapar o nariz ao mergulhar, além de evitar submergir a cabeça em águas termais.

Sintomas incluem náusea, vômito, febre, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, convulsões, confusão mental e alucinações. A infecção não é transmitida pela ingestão de água contaminada nem pelo contato com outra pessoa infectada.

Veja também