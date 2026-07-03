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San Martin Homem é morto após invadir estacionamento de atacarejo no Recife; "Protocolo de segurança", diz rede De acordo com o Novo Atacarejo, a atuação dos profissionais foi imediata e seguiu os "protocolos de segurança adotados pela operação"

Um homem morreu após invadir uma unidade de uma rede de atacarejo, no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta sexta-feira (3).

O caso aconteceu na unidade Bongi do Novo Atacarejo, localizado na Avenida General San Martin, no cruzamento com a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho.



Informações iniciais apontam que três homens invadiram o local e que um deles foi baleado nas costas por um funcionário da segurança. A empresa não detalhou o ocorrido.

Em nota, o estabelecimento comercial informou que a invasão foi identificada pela equipe de monitoramento e pela empresa terceirizada responsável pela segurança do local.

De acordo com o Novo Atacarejo, a atuação dos profissionais foi imediata e seguiu os "protocolos de segurança adotados pela operação".

"Durante a ocorrência, um dos envolvidos foi encontrado sem vida no local. A unidade permanece temporariamente fechada até a liberação da área pelas autoridades", informou a rede de atacarejo.

Ainda de acordo com o estabelecimento, as autoridades competentes e os serviços de emergência foram acionados prontamente. A empresa afirma que está colaborando integralmente com as autoridades competentes.

"As circunstâncias e a dinâmica dos fatos serão apuradas pelas autoridades responsáveis, a quem caberá a condução das investigações e as conclusões sobre o caso. O Novo Atacarejo reafirma seu compromisso com a segurança de clientes, colaboradores e patrimônio, sempre priorizando a integridade de seus colaboradores", ressalta a nota.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Civil do estado (PCPE) informou que registrou um homicídio consumado em estabelecimento comercial que vitimou um homem de identidade ainda desconhecida.



O caso é investigado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Confira nota do Novo Atacarejo na íntegra:

“O Novo Atacarejo informa que, na madrugada desta sexta-feira (03), foi registrada uma ocorrência de invasão de estacionamento, na área externa da unidade Bongi, no Recife.

A situação foi identificada pela equipe de monitoramento e pela empresa terceirizada responsável pela segurança da unidade, que atuou imediatamente, seguindo os protocolos de segurança adotados pela operação.

As autoridades competentes e os serviços de emergência foram acionados prontamente. Durante a ocorrência, um dos envolvidos foi encontrado sem vida no local. Em razão da ocorrência, a unidade permanece temporariamente fechada até a liberação da área pelas autoridades.

A rede de atacarejo está colaborando integralmente com as autoridades competentes. As circunstâncias e a dinâmica dos fatos serão apuradas pelas autoridades responsáveis, a quem caberá a condução das investigações e as conclusões sobre o caso.

O Novo Atacarejo reafirma seu compromisso com a segurança de clientes, colaboradores e patrimônio, sempre priorizando a integridade de seus colaboradores”.

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