Paraíba Homem morre após invadir jaula de leoa em zoológico da Paraíba Parque Bica diz que recinto seguia normas e caso foi "imprevisível"

Um homem morreu no domingo (30) após invadir o recinto dos leões no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa, na Paraíba.

O ataque aconteceu enquanto o zoológico estava aberto ao público e foi registrado em vídeos por visitantes.

Como aconteceu

De acordo com a administração da Bica, o visitante escalou uma parede de mais de 6 metros, ultrapassou grades reforçadas, usou uma árvore como apoio e conseguiu entrar na área restrita à leoa. Instantes depois, foi atacado.

Vídeos que circulam na internet feitos por visitantes do local mostram o homem subindo a estrutura lateral da jaula antes de acessar o recinto. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Parque afirma que estrutura estava dentro das normas

A diretoria do zoológico classificou o caso como “absolutamente imprevisível” e reforçou que o espaço cumpre todas as exigências de segurança do Ibama, incluindo altura superior a 8 metros, barreiras técnicas e grades reforçadas.

O médico veterinário Thiago Nery explicou que o recinto segue rigorosamente os protocolos e que nunca houve episódios semelhantes no local. Ele também informou que a leoa recebeu acompanhamento após o estresse causado pela invasão.

Animal passa bem e ficará em observação

O parque informou que a leoa está tranquila e não apresentou alterações comportamentais significativas. Ela permanecerá sob monitoramento nos próximos dias, como medida preventiva.

A administração reafirmou o compromisso com o bem-estar dos animais e a segurança dos visitantes, destacando que o comportamento da vítima “foge completamente de qualquer cenário previsto” para a operação diária da Bica.

Investigações

O parque foi fechado logo após o incidente. A Polícia Civil e a perícia criminal analisam como o homem conseguiu superar todas as barreiras de segurança.

A prefeitura de João Pessoa manifestou solidariedade à família e disse colaborar com todas as apurações.

