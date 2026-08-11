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RECIFE Homem morre após passar mal dentro da Estação Santa Luzia do Metrô do Recife Óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), que foi acionado para prestar o atendimento

Um homem de 54 anos morreu dentro da Estação Santa Luzia, que atende a Linha Centro do Metrô do Recife, na manhã desta terça-feira (11).



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima "apresentava apenas uma lesão leve na região do supercílio esquerdo". A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou também que o corpo do homem "estava em um banco".

A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), que foi acionado para prestar o atendimento. Segundo o órgão, suspeita é de que a morte tenha relação com uma causa neurológica.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o homem passou mal quando entrou na estação e morreu.

"A segurança orgânica da CBTU acionou o Samu e a partir da constatação do óbito, acionou a delegacia local e o Instituto de Criminalística", completou.

O caso foi registrado como morte a esclarecer por meio da 11ª Delegacia de Afogados. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", completou a polícia.

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