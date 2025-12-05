A- A+

Acidente Homem morre após pilastras de galpão caírem sobre ele, na Várzea, no Recife Acidente aconteceu no Parqtel, na tarde desta sexta-feira (5)

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira (5), após pilastras de um galpão caírem sobre ele. O acidente aconteceu no Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Logo depois do ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, em nota enviada à reportagem, confirmou que a vítima de 30 anos já estava em óbito quando a corporação chegou ao local. "Nosso trabalho se concentrou na retirada do corpo que estava sob o material", comunicou.

Ainda de acordo com o órgão, foram enviadas "duas ambulâncias de resgate, uma viatura de salvamento, duas motos resgate e uma viatura de comando operacional."

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver as pilastras sobre o corpo da vítima e uma viatura dos Bombeiros presente na localidade.

Veja também