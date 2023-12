A- A+

GRANDE RECIFE Homem morre após se afogar em barragem no Cabo Ocorrência foi registrada na Delegacia do Cabo de Santo Agostinho como "morte a esclarecer

Um homem de 25 anos morreu após ter se afogado na Barragem de Pirapama, localizada no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu no final da manhã de quinta-feira (14).

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada na Delegacia do Cabo de Santo Agostinho como "morte a esclarecer". O corpo foi localizado nas margens da barragem. A vítima foi identificada inicialmente como Salomão.

O Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado por volta das 11h da quinta-feira para realizar a retirada do corpo do homem. Uma equipe de mergulho retirou o cadáver da água.

A Polícia Civil informou ainda que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. "As investigações seguirão até esclarecimento dos fatos", completou a corporação, por meio de nota.

O corpo do homem, que passou por perícia do Instituto de Criminalística (IC) no local, foi posteriormente encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

