Dom, 05 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo04/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECIFE

Homem morre após se afogar na Praia de Boa Viagem, neste domingo (5)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam na faixa de areia retiraram a vítima do mar

Reportar Erro
O caso de afogamento aconteceu na tarde deste domingo (5)O caso de afogamento aconteceu na tarde deste domingo (5) - Foto: Instagram/Boa Viagem em Foco/Reprodução

Um homem morreu após se afogar na tarde deste domingo (5), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu nas proximidades do Quiosque 28 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam na faixa de areia retiraram a vítima do mar assim que identificaram a situação de afogamento.

Leia também

• Policial militar é encontrado morto em Boa Viagem; caso é investigado como morte a esclarecer

• Recife: pescador captura filhote de tubarão em Boa Viagem, brinca com animal e devolve ao mar

• Amigos da jovem mordida por tubarão em Boa Viagem criam vaquinha virtual

Além dos profissionais que já estavam no local, duas viaturas da corporação foram enviadas para reforçar o atendimento.

"O atendimento pré-hospitalar foi iniciado pelas equipes da corporação e, posteriormente, assumido pela equipe de suporte avançado do Samu. Apesar de todos os procedimentos de reanimação realizados, a vítima foi a óbito no local", informou o Corpo de Bombeiros através de nota.

Após a confirmação do óbito, a ocorrência ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes, que adotaram as providências cabíveis.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter