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RECIFE Homem morre após se afogar na Praia de Boa Viagem, neste domingo (5) De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam na faixa de areia retiraram a vítima do mar

Um homem morreu após se afogar na tarde deste domingo (5), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu nas proximidades do Quiosque 28 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam na faixa de areia retiraram a vítima do mar assim que identificaram a situação de afogamento.

Além dos profissionais que já estavam no local, duas viaturas da corporação foram enviadas para reforçar o atendimento.

"O atendimento pré-hospitalar foi iniciado pelas equipes da corporação e, posteriormente, assumido pela equipe de suporte avançado do Samu. Apesar de todos os procedimentos de reanimação realizados, a vítima foi a óbito no local", informou o Corpo de Bombeiros através de nota.

Após a confirmação do óbito, a ocorrência ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes, que adotaram as providências cabíveis.



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