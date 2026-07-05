Homem morre após se afogar na Praia de Boa Viagem, neste domingo (5)
De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam na faixa de areia retiraram a vítima do mar
Um homem morreu após se afogar na tarde deste domingo (5), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu nas proximidades do Quiosque 28 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas que atuavam na faixa de areia retiraram a vítima do mar assim que identificaram a situação de afogamento.
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Além dos profissionais que já estavam no local, duas viaturas da corporação foram enviadas para reforçar o atendimento.
"O atendimento pré-hospitalar foi iniciado pelas equipes da corporação e, posteriormente, assumido pela equipe de suporte avançado do Samu. Apesar de todos os procedimentos de reanimação realizados, a vítima foi a óbito no local", informou o Corpo de Bombeiros através de nota.
Após a confirmação do óbito, a ocorrência ficou sob responsabilidade dos órgãos competentes, que adotaram as providências cabíveis.