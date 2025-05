A- A+

CAROLINA DO SUL Homem morre após ser atacado por canguru em zoológico nos EUA Eric Slate, de 52 anos, teria "brincado de luta" com o animal

Autoridades do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, investigam a morte de Eric Slate, 52 anos. O homem foi encontrado sem vida em um zoológico interativo infantil, num recinto com cangurus.

Segundo a imprensa local, o homem teria se envolvido em uma briga com um desses cangurus. Ele sofreu "múltiplas lesões", segundo uma médica legista. As informações são do R7.

O corpo de Eric foi encontrado na noite da última sexta-feira (9).

Segundo comunicado da polícia do condado de Horry, o corpo foi encontrado dentro do recinto onde estavam animais de diferentes idades.

O homem gostava de entrar no recinto e "brincar de luta" com um canguru-vermelho chamado Jack. Eric inclusive tinha sido fotografado em interações físicas com Jack.

O zoológico fica na 5 Star Farm, uma fazenda de propriedade do irmão de Eric, Robert Slate.

No zoo, os visitantes podem tocar nos animais e passear de camelo e pônei, além de organizar festas de aniversário.

As investigações sobre a morte de Eric Slate seguem em andamento, mas as autoridades dizem não acreditar que os animais ofereçam riscos à comunidade, mas os cangurus permanecem contidos.

Inspetores deverão visitar a propriedade neste fim de semana para verificar se há condições de segurança, já que o parque é aberto ao público.

Em nota oficial, a 5 Star Farm assegurou que o canguru "nunca saiu de seu recinto" e que o espaço "é dedicado a oferecer um ambiente seguro e enriquecedor para animais e visitantes".



Homenagem

Nas redes sociais, Robert Slate compartilhou fotos do irmão com o canguru Jack e escreveu:

"Sua memória viverá, sua voz será ouvida, e Jack ficará bem. Meu irmão, meu amigo, minha rocha, você nos deixou com um sorriso que não será esquecido".

