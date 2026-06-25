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SINISTRO Homem morre após ser atropelado na BR-101, em Paulista; suspeita é de que foi um caminão Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local

Um homem morreu após ser atropelado por um veículo não identificado na madrugada desta qiunta-feira (25), na BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 2h20, no quilômetro 53 da rodovia.

A suspeita, de acordo com a corporação, é de que o homem foi atropelado por um caminhão. O motorista fugiu do local.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. "A Polícia Civil vai investigar o caso", completou a PRF.

Outro sinistro na BR-101

Também nesta quinta, por volta das 5h, houve mais um sinistro na BR-101. Um motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou no quilômetro 55 da rodovia, em Paulista.

Carro capota na BR-101, em Paulista. - Foto: PRF/Divulgação

Segundo a PRF, o motorista e o passageiro ficaram feridos. "Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde", completou a corporação.

O motorista também realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



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